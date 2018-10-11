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Житель Перу подал на развод после того, как увидел жену с другим мужчиной на Google Maps

Благодаря сервису Google Maps житель Перу увидел свою супругу с другим мужчиной, пока планировал собственный маршрут. В результате находки, молодой человек подал на развод.

Житель Перу подал на развод после того, как увидел жену с другим мужчиной на Google Maps


Как сообщается, данное событие произошло в Лиме. Мужчина использовал Google Maps для планирования своего дневного маршрута. В какой-то момент ему удалось разглядеть пару, где девушка была в одежде супруги “сыщика”. Присмотревшись, мужчина убедился в том, что это определенно его жена, а в ее объятиях находится незнакомый мужчина. В связи с увиденным зрелищем пострадавший немедленно подал на развод.

Стоит отметить, что снимок был сделан еще в 2013 году, но 5 лет, которые прошли со дня предполагаемой супружеской измены, не заставили мужа изменить свое решение. По словам некоторых источников, единственным, что напомнило супругу его жену, была одежда.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:10

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