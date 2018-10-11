Житель Перу подал на развод после того, как увидел жену с другим мужчиной на Google Maps
Благодаря сервису Google Maps житель Перу увидел свою супругу с другим мужчиной, пока планировал собственный маршрут. В результате находки, молодой человек подал на развод.
Как сообщается, данное событие произошло в Лиме. Мужчина использовал Google Maps для планирования своего дневного маршрута. В какой-то момент ему удалось разглядеть пару, где девушка была в одежде супруги “сыщика”. Присмотревшись, мужчина убедился в том, что это определенно его жена, а в ее объятиях находится незнакомый мужчина. В связи с увиденным зрелищем пострадавший немедленно подал на развод.
Стоит отметить, что снимок был сделан еще в 2013 году, но 5 лет, которые прошли со дня предполагаемой супружеской измены, не заставили мужа изменить свое решение. По словам некоторых источников, единственным, что напомнило супругу его жену, была одежда.
Как сообщается, данное событие произошло в Лиме. Мужчина использовал Google Maps для планирования своего дневного маршрута. В какой-то момент ему удалось разглядеть пару, где девушка была в одежде супруги “сыщика”. Присмотревшись, мужчина убедился в том, что это определенно его жена, а в ее объятиях находится незнакомый мужчина. В связи с увиденным зрелищем пострадавший немедленно подал на развод.
Стоит отметить, что снимок был сделан еще в 2013 году, но 5 лет, которые прошли со дня предполагаемой супружеской измены, не заставили мужа изменить свое решение. По словам некоторых источников, единственным, что напомнило супругу его жену, была одежда.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:10