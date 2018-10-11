Екатерина Стриженова пришла в восторг от plus-size модели Эшли Грэм

Эшли Грэм - одна из самых популярных plus-size моделей во всем мире. Знаменитость не стесняется своей пышной фигуры, поэтому уверенно позирует в бикини перед камерами. На днях американская звезда прилетела в Москву. Знаменитость решила, что в первую очередь стоит посетить Красную площадь. Она сделала фото возле собора Василия Блаженного, а после попробовала русскую кухню. Российские звезды, пообщавшись с зарубежной моделью, также были ею покорены. Одной из них была Екатерина Стриженова, которая в соцсети выложила видеоролик, на котором она запечатлена вместе с Эшли Грэм.Пост за десять часов сумел собрать свыше 73 тысяч отметок «Мне нравится» и более 170 комментариев. Поклонники отметили, что Эшли Грэм действительно выглядит крайне эффектно.