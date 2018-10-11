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Екатерина Стриженова пришла в восторг от plus-size модели Эшли Грэм

Недавно в Москву прилетела Эшли Грэм, являющаяся популярной моделью plus-size. Ведущая Екатерина Стриженова лично пообщалась с американской звездой подиума, после чего поделилась в своем микроблоге Instagram своими впечатлениями с фанатами.

Екатерина Стриженова пришла в восторг от plus-size модели Эшли Грэм


Эшли Грэм - одна из самых популярных plus-size моделей во всем мире. Знаменитость не стесняется своей пышной фигуры, поэтому уверенно позирует в бикини перед камерами. На днях американская звезда прилетела в Москву. Знаменитость решила, что в первую очередь стоит посетить Красную площадь. Она сделала фото возле собора Василия Блаженного, а после попробовала русскую кухню. Российские звезды, пообщавшись с зарубежной моделью, также были ею покорены. Одной из них была Екатерина Стриженова, которая в соцсети выложила видеоролик, на котором она запечатлена вместе с Эшли Грэм.

Екатерина Стриженова пришла в восторг от plus-size модели Эшли Грэм


Пост за десять часов сумел собрать свыше 73 тысяч отметок «Мне нравится» и более 170 комментариев. Поклонники отметили, что Эшли Грэм действительно выглядит крайне эффектно.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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