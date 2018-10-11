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В России может увеличиться штраф за ложный вызов экстренных служб

Мосгордума может утвердить законопроект об увеличении штрафа за ложный вызов экстренных служб. Причиной этому стала статистика, которая показала рост подобных «шалостей» граждан.
В России может увеличиться штраф за ложный вызов экстренных служб

В данном проекте будет рассмотрено наказание для людей, которые решили «пошутить» и набрать один из номеров экстренной службы ради забавы. Наказание может быть обозначено штрафом в 5000 рублей, либо «шутник» будет обязан отработать 200 часов. Эксперты отмечают, что один ложный вызов влечет за собой бюджетные растраты, а что касается бригад скорой помощи, то действительно нуждающиеся больные могут не дождаться медицинской помощи.
По статистике, максимально количество ложных звонков значительно растет, и такие граждане остаются безнаказанными, так как серьезная мера наказания предусмотрена лишь для «шутников», которые сообщили о возможном терроризме.


 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:55

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