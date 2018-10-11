В России может увеличиться штраф за ложный вызов экстренных служб

В данном проекте будет рассмотрено наказание для людей, которые решили «пошутить» и набрать один из номеров экстренной службы ради забавы. Наказание может быть обозначено штрафом в 5000 рублей, либо «шутник» будет обязан отработать 200 часов. Эксперты отмечают, что один ложный вызов влечет за собой бюджетные растраты, а что касается бригад скорой помощи, то действительно нуждающиеся больные могут не дождаться медицинской помощи.По статистике, максимально количество ложных звонков значительно растет, и такие граждане остаются безнаказанными, так как серьезная мера наказания предусмотрена лишь для «шутников», которые сообщили о возможном терроризме.