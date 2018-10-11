После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас обратилась за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов»

До сих пор девушка не может прийти в себя. Познакомилась с Костей она ещё в 2015 году, правда, тёплых отношений у них почти не было – молодые люди часто скандалили и даже дрались.После разрыва Иванов рассказал, что во время расставания Саша потеряла ребёнка. Сама Гозиас эту информацию не подтвердила, но пользователи социальной сети заметили, что Александра опечалена такой оглаской.И поэтому Гозиас решила обратиться за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов», гадалке, ясновидящей и потомственной колдунье Ольге. Бывшая участница «Дома-2» говорит, что пошла к Ольге из-за того, что та цыганка якобы обладает поразительным даром.Со слов девушки, Ольга не угадывала факты о личной жизни звезды телестройки, а сама рассказывала ей всё и при этом потом помогла.Но подписчики Гозиас не поддержали этот поход к колдунье и заявили, что всё это – пустая трата денег и времени, а плюс ко всему, очень не одобряется церковью. А всю информацию о Александре можно найти в интернете.