После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас обратилась за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов»
Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Саша Гозиас в последний скандал была втянута своим бывшим супругом Константином Ивановым.
До сих пор девушка не может прийти в себя. Познакомилась с Костей она ещё в 2015 году, правда, тёплых отношений у них почти не было – молодые люди часто скандалили и даже дрались.
После разрыва Иванов рассказал, что во время расставания Саша потеряла ребёнка. Сама Гозиас эту информацию не подтвердила, но пользователи социальной сети заметили, что Александра опечалена такой оглаской.
И поэтому Гозиас решила обратиться за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов», гадалке, ясновидящей и потомственной колдунье Ольге. Бывшая участница «Дома-2» говорит, что пошла к Ольге из-за того, что та цыганка якобы обладает поразительным даром.
Со слов девушки, Ольга не угадывала факты о личной жизни звезды телестройки, а сама рассказывала ей всё и при этом потом помогла.
Но подписчики Гозиас не поддержали этот поход к колдунье и заявили, что всё это – пустая трата денег и времени, а плюс ко всему, очень не одобряется церковью. А всю информацию о Александре можно найти в интернете.
До сих пор девушка не может прийти в себя. Познакомилась с Костей она ещё в 2015 году, правда, тёплых отношений у них почти не было – молодые люди часто скандалили и даже дрались.
После разрыва Иванов рассказал, что во время расставания Саша потеряла ребёнка. Сама Гозиас эту информацию не подтвердила, но пользователи социальной сети заметили, что Александра опечалена такой оглаской.
И поэтому Гозиас решила обратиться за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов», гадалке, ясновидящей и потомственной колдунье Ольге. Бывшая участница «Дома-2» говорит, что пошла к Ольге из-за того, что та цыганка якобы обладает поразительным даром.
Со слов девушки, Ольга не угадывала факты о личной жизни звезды телестройки, а сама рассказывала ей всё и при этом потом помогла.
Но подписчики Гозиас не поддержали этот поход к колдунье и заявили, что всё это – пустая трата денег и времени, а плюс ко всему, очень не одобряется церковью. А всю информацию о Александре можно найти в интернете.