АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после операции у женщины под мышкой выросла «третья грудь»
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас обратилась за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов»

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Саша Гозиас в последний скандал была втянута своим бывшим супругом Константином Ивановым.

До сих пор девушка не может прийти в себя. Познакомилась с Костей она ещё в 2015 году, правда, тёплых отношений у них почти не было – молодые люди часто скандалили и даже дрались.

После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас обратилась за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов»

После разрыва Иванов рассказал, что во время расставания Саша потеряла ребёнка. Сама Гозиас эту информацию не подтвердила, но пользователи социальной сети заметили, что Александра опечалена такой оглаской.

И поэтому Гозиас решила обратиться за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов», гадалке, ясновидящей и потомственной колдунье Ольге. Бывшая участница «Дома-2» говорит, что пошла к Ольге из-за того, что та цыганка якобы обладает поразительным даром.

После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас обратилась за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов»

Со слов девушки, Ольга не угадывала факты о личной жизни звезды телестройки, а сама рассказывала ей всё и при этом потом помогла.

Но подписчики Гозиас не поддержали этот поход к колдунье и заявили, что всё это – пустая трата денег и времени, а плюс ко всему, очень не одобряется церковью. А всю информацию о Александре можно найти в интернете.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Биологи вырастили муху с генами времён диназавров
Валерия в Insagram рассказала о своей борьбе со
В США после операции у женщины под мышкой выросла
Астрономы считают, что у спутников могли быть
Екатерина Стриженова пришла в восторг от
Фаворит Ольги Бузовой Денис Лебедев в Instagram
Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергнут
Поклонники Самбурской были удивлены видом ее
После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас
Европейская компания NCAP обнаружила у
В США мужчина снял на видео гигантский НЛО и
Елена Ваенга назвала настоящим раем дом в самой
Симона Юнусова рассказала о разводе с отцом Тимати
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться
Селфи Полины Гагариной раскритиковали в Instagram
Сок сельдерея способен навсегда избавить кожу от
«На примере Оли звезды получили хороший урок»:
Загадочный исчезающий кот попал на камеру
Детские товары из Китая в интернет-магазинах
«Жизнь меня ничему не учит»: Шнуров решил
Арнольд Шварценеггер неоднократно обращался с
Ксения Бородина призналась в Instagram, что
Коллега Ольги Бузовой Светлана Лобода удивила
Ученые обнаружили связь между диетой и
«Под шумок»: Аршавину и Барановской припомнили
Эксперты назвали самый безопасный смартфон в мире
«Он не любит меня»: Маргарита Овсянникова
Жительница Улан-Удэ во время пожара в жилом доме
Анастасия Решетова опровергла слухи о своей
В России подорожали 5 популярных версий марки
Просмотреть все новости