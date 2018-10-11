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Откровенное признание Игоря Верника в свой юбилей

Своё 55-летие сегодня, 11 октября, отмечает известный российский актёр и шоумен Игорь Верник. В день своего юбилея он дал интервью, в котором откровенно признался, что долгое время засыпал в обнимку с поросёнком, и поделился будущими планами.
Откровенное признание Игоря Верника в свой юбилей

Изюминкой актёра является его ослепительно белая открытая улыбка. По словам Игоря Верника – это самое естественное состояние счастливого человека. В своём интервью он искренне признался: «Свою первую любовь я испытал в самом маленьком возрасте. На день рождения родители подарили мне плюшевого розового поросёнка. Почему они сделали такой выбор мне до сих пор не понятно, ведь я как все мальчишки любил машинки, самолётики, пистолеты и всякое такое. Но подарок пришёлся мне по вкусу. Я очень долгое время спал с поросёнком в обнимку, крепко прижимая игрушку к себе».

Шоумен так же добавил, что отцовское чувство впервые испытал, когда только узнал о беременности, и взяв сына на руки понял, что он сможет отдать всю свою любовь ребёнку. Так же он поделился планами на ближайшее будущее, рассказав о том, что хочет выпустить свой сольный альбом.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:00

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