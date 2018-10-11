Откровенное признание Игоря Верника в свой юбилей

Изюминкой актёра является его ослепительно белая открытая улыбка. По словам Игоря Верника – это самое естественное состояние счастливого человека. В своём интервью он искренне признался: «Свою первую любовь я испытал в самом маленьком возрасте. На день рождения родители подарили мне плюшевого розового поросёнка. Почему они сделали такой выбор мне до сих пор не понятно, ведь я как все мальчишки любил машинки, самолётики, пистолеты и всякое такое. Но подарок пришёлся мне по вкусу. Я очень долгое время спал с поросёнком в обнимку, крепко прижимая игрушку к себе».Шоумен так же добавил, что отцовское чувство впервые испытал, когда только узнал о беременности, и взяв сына на руки понял, что он сможет отдать всю свою любовь ребёнку. Так же он поделился планами на ближайшее будущее, рассказав о том, что хочет выпустить свой сольный альбом.