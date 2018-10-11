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Галина Боб рассказала о том, как ей удалось похудеть на 18 кг за год

Галина Боб рассказала о секрете похудения своим поклонникам. После того, как актриса стала мамой второй раз, ей удалось скинуть 18 килограмм лишнего веса в течение года.

Галина Боб рассказала о том, как ей удалось похудеть на 18 кг за год


Звезда популярного сериала “Деффчонки”рассказала, что после повторной беременности ей не пришлось заниматься спортом и садиться на диету для того, чтобы привести тело в хорошую форму. Как сообщает Галина Боб, главным фактором для похудения после беременности, являются дети. По ее словам, если уделять им много времени, тело всегда будет в тонусе, а на еду отводится крайне малый промежуток времени.

После рождения ее младшего сына, Галина Боб весила порядка 73 килограмм. После особой “программы похудения”, актрисе удалось в течение года понизить свой вес до отметки в 55 кг. На своей странице в сети Instagram, звезда выложила изображения с ее фотографиями до и после похудения. По мнению многих подписчиков Галины Боб, выглядит она потрясающе.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:43

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