Галина Боб рассказала о том, как ей удалось похудеть на 18 кг за год

Звезда популярного сериала “Деффчонки”рассказала, что после повторной беременности ей не пришлось заниматься спортом и садиться на диету для того, чтобы привести тело в хорошую форму. Как сообщает Галина Боб, главным фактором для похудения после беременности, являются дети. По ее словам, если уделять им много времени, тело всегда будет в тонусе, а на еду отводится крайне малый промежуток времени.После рождения ее младшего сына, Галина Боб весила порядка 73 килограмм. После особой “программы похудения”, актрисе удалось в течение года понизить свой вес до отметки в 55 кг. На своей странице в сети Instagram, звезда выложила изображения с ее фотографиями до и после похудения. По мнению многих подписчиков Галины Боб, выглядит она потрясающе.