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В Самарской области грибники обнаружили в лесу аномальное место

В Самарской области несколько дней назад был обнаружен непонятный феномен. Местные грибники повстречали посреди леса аномальное место.
В Самарской области грибники обнаружили в лесу аномальное место

Семья из села Жемковка отправилась в лес за грибами, где обнаружила место с пригнутыми к земле деревьями. Очевидцы уверены, что это не могло произойти из-за непогоды, так как рядом с согнутыми деревьями стоят совершенно прямые аналоги. Также они исключают воздействие какой-либо техники, которая поломала насаждения.

Грибники сняли на видео всё, что увидели в лесу, и выложили в Сеть. В комментариях многие пользователи посчитали, что это результат деятельности представителей инопланетной цивилизации, возможно, на этом месте приземлился их летательный аппарат. Впрочем, погнуть деревья пришельцы могли и по другой причине. В любом случае это место опасное, посчитали юзеры, рекомендуя не ходить туда.


 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 12:36

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