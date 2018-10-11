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Симона Юнусова рассказала о разводе с отцом Тимати

Мать известного репера Тимати Симона Юнусова рассказала в своем интервью о разводе с его отцом. Сейчас женщина уделяет время внучке Алисе.
Симона Юнусова рассказала о разводе с отцом Тимати

Симона Юнусова отметила, что ей было больно осознать предстоящий разрыв отношений с человеком, которого она любила. Она призналась, что плакала, отворачиваясь к стене. У отца Тимати Ильдара Юнусова появилась новая женщина, но его избранница не могла долго свыкнуться с тем, что их брак распадается. Также она призналась, что выйти из депрессии ей помог экс-супруг, посоветовав ей заняться детьми и внуками.

Супруги на семейном собрании объявили детям о своем разводе, но при этом отметив, что их любовь не ушла, но им придется жить в разных местах. На сегодняшний день Юнусова еще учится прощать и менять свое отношение к жизни. Последовав совету бывшего мужа, она все время уделяет своей внучке Алисе, которая родилась в браке Тимати с его бывшей гражданской супругой Аленой Шишковой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:50

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