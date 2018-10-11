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В Китае началось серийное производство обновленного кроссовера Mazda CX-8

В Китае начали серийно производить обновленный кроссовер Mazda CX-8. Модификация для китайского авторынка оказалась больше в сравнении с классической японской версией внедорожника.

В Китае началось серийное производство обновленного кроссовера Mazda CX-8


Обновленную версию Mazda СХ-8 сначала предложат только в Японии. Но летом реализации начались в Австралии. Модель через месяц появится на китайском авторынке. Вследствие этого производитель раскрыл подробности, касающиеся новой версии. Авто Mazda СХ-8 построено на архитектуре версии CX-9. Китайская вариация флагманского кросса стала длинней на 55 мм, выше на 3 мм, а также шире на 2 мм. Версия предлагается в семиместном исполнении. Mazda СХ-8 для Китая оснащается атмосферным 2.5-литровым двигателем Skyactiv-G на 192 лошадиные силы, а также шестискоростной коробкой-автомат. В продажу поступит кросс в переднеприводном, а также полноприводном исполнении.

Mazda СХ-8 оснащается проекционным экраном, оптикой на светодиодах, увеличенным экраном комплекса мультимедиа, системой частичного автопилота, камерой заднего вида, кожаным салоном, панорамной крышей. Цена на модель для КНР будет объявлена позднее.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24

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