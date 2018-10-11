В Китае началось серийное производство обновленного кроссовера Mazda CX-8
В Китае начали серийно производить обновленный кроссовер Mazda CX-8. Модификация для китайского авторынка оказалась больше в сравнении с классической японской версией внедорожника.
Обновленную версию Mazda СХ-8 сначала предложат только в Японии. Но летом реализации начались в Австралии. Модель через месяц появится на китайском авторынке. Вследствие этого производитель раскрыл подробности, касающиеся новой версии. Авто Mazda СХ-8 построено на архитектуре версии CX-9. Китайская вариация флагманского кросса стала длинней на 55 мм, выше на 3 мм, а также шире на 2 мм. Версия предлагается в семиместном исполнении. Mazda СХ-8 для Китая оснащается атмосферным 2.5-литровым двигателем Skyactiv-G на 192 лошадиные силы, а также шестискоростной коробкой-автомат. В продажу поступит кросс в переднеприводном, а также полноприводном исполнении.
Mazda СХ-8 оснащается проекционным экраном, оптикой на светодиодах, увеличенным экраном комплекса мультимедиа, системой частичного автопилота, камерой заднего вида, кожаным салоном, панорамной крышей. Цена на модель для КНР будет объявлена позднее.
Обновленную версию Mazda СХ-8 сначала предложат только в Японии. Но летом реализации начались в Австралии. Модель через месяц появится на китайском авторынке. Вследствие этого производитель раскрыл подробности, касающиеся новой версии. Авто Mazda СХ-8 построено на архитектуре версии CX-9. Китайская вариация флагманского кросса стала длинней на 55 мм, выше на 3 мм, а также шире на 2 мм. Версия предлагается в семиместном исполнении. Mazda СХ-8 для Китая оснащается атмосферным 2.5-литровым двигателем Skyactiv-G на 192 лошадиные силы, а также шестискоростной коробкой-автомат. В продажу поступит кросс в переднеприводном, а также полноприводном исполнении.
Mazda СХ-8 оснащается проекционным экраном, оптикой на светодиодах, увеличенным экраном комплекса мультимедиа, системой частичного автопилота, камерой заднего вида, кожаным салоном, панорамной крышей. Цена на модель для КНР будет объявлена позднее.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24