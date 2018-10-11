Директор института астрономии РАН допустил существование инопланетян

Бисикало в подтверждение своей гипотезы вспомнил уравнение Фрэнка Дрейка, выведенное в 1960 году. Согласно этой формуле внеземных цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт, должно существовать огромное количество. И хотя сигналов пока зафиксировать не удалось, иногда астрофизики находят биомаркеры — химические свидетельства существования жизни на экзопланетах в виде кислорода, озона и метана.Кроме того, Дмитрий Бисискало напомнил, что земная цивилизация стала посылать в космос электронные сигналы, которых достаточно для обнаружения, лишь в начале XX века. До этого Земля «хранила молчание». Развитие гипотетических инопланетян, возможно, не достигло уровня людей, или же они существуют слишком короткий промежуток времени, а затем исчезают.