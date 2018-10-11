АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Здоровое потомство: Эксперты рассказали, как улучшить качество спермы
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

Елена Темникова затмила голливудских звёзд на светском мероприятии

Пару дней назад в Нью-Йорке прошла презентация флагманского ювелирного бренда Tiffany & Co. Светское мероприятие посетили мировые звёзды шоу-бизнеса, среди которых была Елена Темникова затмившая своим появлением многих знаменитостей.
Елена Темникова затмила голливудских звёзд на светском мероприятии

Российская певица прошлась по ковровой дорожке в чёрном бархатном платье с очень красивым декольте, а колье из коллекции Tiffany очень кстати подчеркнуло наряд Темниковой.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида молодой девушки и дружно засыпали её комплементами, отметив, что она совершенно ни чем не уступает мировым звёздам и даже многих затмила своей естественной красотой.

Сама Елена Темникова с удовольствием успела сделать несколько снимков на память со звёздами Голливуда и осталась в восторге от данного мероприятия.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев попросил вместо подарков
Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам в
Китайцы в Сети опубликовали фото нового серийного
Житель Перу подал на развод после того, как
Медики огласили причину смерти звезды фильма
Здоровое потомство: Эксперты рассказали, как
Откровенное признание Игоря Верника в свой юбилей
В России может увеличиться штраф за ложный вызов
Галина Боб рассказала о том, как ей удалось
В Самарской области грибники обнаружили в лесу
Ольга Орлова намекает, что Галкин зря променял
В Китае началось серийное производство
Никас Сафронов рассказал о своём ярком романе с
Директор института астрономии РАН допустил
Александр Ревва рассмешил подписчиков в Instagram
Виктория Романец показала фотографии после
Елена Темникова затмила голливудских звёзд на
Ушла из жизни Анна Харви - личный стилист
Пчёлы-дроны не заменят медоносных насекомых в
Биологи вырастили муху с генами времён диназавров
Валерия в Insagram рассказала о своей борьбе со
В США после операции у женщины под мышкой выросла
Астрономы считают, что у спутников могли быть
Екатерина Стриженова пришла в восторг от
Фаворит Ольги Бузовой Денис Лебедев в Instagram
Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергнут
Поклонники Самбурской были удивлены видом ее
После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас
Европейская компания NCAP обнаружила у
В США мужчина снял на видео гигантский НЛО и
Просмотреть все новости