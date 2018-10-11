Елена Темникова затмила голливудских звёзд на светском мероприятии
Пару дней назад в Нью-Йорке прошла презентация флагманского ювелирного бренда Tiffany & Co. Светское мероприятие посетили мировые звёзды шоу-бизнеса, среди которых была Елена Темникова затмившая своим появлением многих знаменитостей.
Российская певица прошлась по ковровой дорожке в чёрном бархатном платье с очень красивым декольте, а колье из коллекции Tiffany очень кстати подчеркнуло наряд Темниковой.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида молодой девушки и дружно засыпали её комплементами, отметив, что она совершенно ни чем не уступает мировым звёздам и даже многих затмила своей естественной красотой.
Сама Елена Темникова с удовольствием успела сделать несколько снимков на память со звёздами Голливуда и осталась в восторге от данного мероприятия.
Российская певица прошлась по ковровой дорожке в чёрном бархатном платье с очень красивым декольте, а колье из коллекции Tiffany очень кстати подчеркнуло наряд Темниковой.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида молодой девушки и дружно засыпали её комплементами, отметив, что она совершенно ни чем не уступает мировым звёздам и даже многих затмила своей естественной красотой.
Сама Елена Темникова с удовольствием успела сделать несколько снимков на память со звёздами Голливуда и осталась в восторге от данного мероприятия.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:07