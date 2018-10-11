Елена Темникова затмила голливудских звёзд на светском мероприятии

Российская певица прошлась по ковровой дорожке в чёрном бархатном платье с очень красивым декольте, а колье из коллекции Tiffany очень кстати подчеркнуло наряд Темниковой.Поклонники пришли в восторг от внешнего вида молодой девушки и дружно засыпали её комплементами, отметив, что она совершенно ни чем не уступает мировым звёздам и даже многих затмила своей естественной красотой.Сама Елена Темникова с удовольствием успела сделать несколько снимков на память со звёздами Голливуда и осталась в восторге от данного мероприятия.