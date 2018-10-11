Ушла из жизни Анна Харви - личный стилист принцессы Дианы
Бывший редакционный директор британского издания Vogue - Анна Харви скончалась в Лондоне в 74 года. Она провела в Conde Nast около 30 лет, однако широкой публике была более всего известна как личный стилист принцессы Дианы.
Анну Харви называли самой влиятельной женщиной в модной индустрии. Ее карьера началась еще в 1970-х, когда она устроилась на работу в журнал Brides. В 1977-м стилист присоединилась к команде издания Vogue, где являлась редактором отдела моды, а после занимала пост замредактора. Отдельный пункт в карьере стилиста - сотрудничество с принцессой Дианой. Она работала над всем стилем леди ДИ, создавая единый образ.
Одна из последних работ Анны Харви - книга под названием «Вечный стиль: хорошо одеваться на всю оставшуюся жизнь». В данном издании она дает советы женщинам, которым за 50 лет.
Анну Харви называли самой влиятельной женщиной в модной индустрии. Ее карьера началась еще в 1970-х, когда она устроилась на работу в журнал Brides. В 1977-м стилист присоединилась к команде издания Vogue, где являлась редактором отдела моды, а после занимала пост замредактора. Отдельный пункт в карьере стилиста - сотрудничество с принцессой Дианой. Она работала над всем стилем леди ДИ, создавая единый образ.
Одна из последних работ Анны Харви - книга под названием «Вечный стиль: хорошо одеваться на всю оставшуюся жизнь». В данном издании она дает советы женщинам, которым за 50 лет.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:03