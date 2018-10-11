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«На примере Оли звезды получили хороший урок»: Алена Водонаева прокомментировала скандал Бузовой и блогеров

Бывшая участница прославленного телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева решила прокомментировать недавно возникнувший скандал между поющей телеведущей Ольгой Бузовой и блогерами.

«На примере Оли звезды получили хороший урок»: Алена Водонаева прокомментировала скандал Бузовой и блогеров

Не секрет, что Ольга Бузова довольно часто сотрудничает с организаторами «гивов» довольно сомнительного характера. В подобных конкурсах как раз блогеры выступают спонсорами. Только вот один из последних своих розыгрышей теледива уж явно запомнит надолго, ведь ее обвинили в обмане и мошенничестве.

На днях громкий скандал, в центре которого в очередной раз оказалась Ольга Бузова, решила прокомментировать звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева. По словам телезнаменитости, неприятный инцидент плохо воздействовал на репутацию восходящей исполнительницы, несмотря даже на то, что Оле все-таки удалось доказать свою невиновность.

Алена предполагает, что в следующий раз Ольга будет куда тщательней проверять людей, с которыми в дальнейшем, вероятней всего, будет сотрудничать, потому как очередная такая ошибка может привести не только к новому скандалу, но и к скверному исходу. Также Водонаева убеждена, что Бузова не планировала даже участвовать в махинациях, а просто доверилась людям, которых сочла авторитетными.

«На примере Оли звезды получили хороший урок»: Алена Водонаева прокомментировала скандал Бузовой и блогеров

Звезда «Дома-2» подметила, что во время проведения того или иного «гива» очень важным моментов является то, чтобы публика в результате не утратила доверие к тем, от чьего лица проводится розыгрыш. Телезнаменитость подчеркивает, что Ольге Бузовой выйти ситуации обязаны помочь адвокаты. В свою очередь Водонаева намерена продолжать следить за тем, как развивается история, ведь она уверена, что эти события могут многому ее научить.

Напомним, что не так давно вокруг Ольги Бузовой и кучки блогеров разгорелся настоящий скандал в связи с неудачным розыгрышем и вознаграждениями. Организаторы пообещали пользователям социальной сети Instagram большую популярность благодаря сотрудничеству с поющей телеведущей. После чего, забрав 12 миллионов рублей, пропали.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21

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