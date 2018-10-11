Валерия в Insagram рассказала о своей борьбе со страхами

Народная артистка России опубликовала фотографию в своем блоге Insagram, где она предстала в совершенно новом образе: кожаная черная куртка и черные трусы. Руками она держится за голову, а на лице изображена душевная боль, под снимком звезда отметила, что это всего лишь игра. Хотя исполнительница и научилась бороться с болью и страхами, ей бы не хотелось, что бы отчаяние снова вернулось в ее жизнь. Также Валерия рассказала, что, несмотря на все перипетии, с которыми ей приходилось сталкиваться в жизни, она не позволяла себе впадать в депрессию. И верила, что «тот самый» лучший день постучится в дверь.Читатели блога певицы разделили с ней данное заявление и на высоком уровне оценили свежий образ, отметив, что он крутой. Кто-то из них иронично подметил, что сейчас набегут критики и станут упрекать Валерию в ее возрасте, который не соответствует данному образу в трусах. Другая подписчица рассказала, что ей помогает бороться с плохим настроением и апатией только спорт. От усталости нет сил на отчаяние и депрессию. Также многие поклонники оценили отличную фигуру Валерии.