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Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергнут

Пользователи социальных сетей приписывают Анджелине Джоли роман с Киану Ривзом. Близкие друзья и сама кинозвезда отрицают данные отношения.
Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергнут

Поклонники со всего мира уже давно наблюдают за разводом звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта. В их нелёгком бракоразводном процессе постоянно появляются какие-то изменения, и суд каждый раз откладывает заседание ввиду появившихся новых претензий друг к другу.

В последнее время в СМИ частенько попадается информация о том, что у Джоли появился новый друг в лице Киану Ривза. Сама кинозвезда отрицает данные отношения, объясняя своим поклонникам, что полностью посвящает себя воспитанию детей, и всё её внимание приковано только к ним. Киану Ривз пока не даёт никаких комментариев по поводу романа с Джоли.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:27

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