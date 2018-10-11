Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергнут

Поклонники со всего мира уже давно наблюдают за разводом звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта. В их нелёгком бракоразводном процессе постоянно появляются какие-то изменения, и суд каждый раз откладывает заседание ввиду появившихся новых претензий друг к другу.В последнее время в СМИ частенько попадается информация о том, что у Джоли появился новый друг в лице Киану Ривза. Сама кинозвезда отрицает данные отношения, объясняя своим поклонникам, что полностью посвящает себя воспитанию детей, и всё её внимание приковано только к ним. Киану Ривз пока не даёт никаких комментариев по поводу романа с Джоли.