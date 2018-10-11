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Поклонники Самбурской были удивлены видом ее огромных глаз

Настасья Самбурская выложила в сеть видеозапись, на которой демонстрирует возможности программ по изменению внешности в реальном времени. Поклонников удивили огромные глаза актрисы.

Поклонники Самбурской были удивлены видом ее огромных глаз


Несмотря на то, что фильтр, увеличивающий глаза, кардинально не менял внешность Самбурской, по мнению многих поклонников, она похожа на Майкла Джексона. Актриса утверждает, что на текущее время существует множество подобных программ. Они фактически позволяют существовать в сети в качестве совершенно иного человека. Несмотря на достаточно большое количество просмотров, превышающее 300 тысяч, многие подписчики не оценили преображение Самбурской.

Негативные отзывы связаны с тем, что подобные фильтры уже достаточно продолжительный период времени используются множеством людей и интерес к ним пропал. Кроме того, фанаты не в восторге от подобных “перемен” в модельной внешности Настасьи Самбурской. Впрочем, актриса, скорее всего, лишь недавно наткнулась на подобные фильтры.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:16

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