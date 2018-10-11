Коллега Ольги Бузовой Светлана Лобода удивила фанатов паранормальными способностями

«Лобода, ты что в сатанистки решила податься, как твоя коллега по сцене Бузова? Была о тебе лучшего мнения!», «Настоящая ведьма! Ужас просто! Разве ты сама не понимаешь, что ты богохульствуешь подобными фотографиями и позами?!», «А мне Лобода здесь напоминает Нэо из известного фильма «Матрица» или Будду, но никак не ведьму или бабу-ягу» - продолжают писать пользователи Сети.

Не секрет, что Светлана Лобода является одной из самых загадочных певиц украинско-российского шоу-бизнеса. Знаменитость никогда не стеснялась рассказывать верным фанатам о своих предпочтениях в интимной жизни, а временами певица ведет себя крайне раскрепощено и в некоторой степени угрожающе соблазнительно.Несколько часов назад Светлана Лобода обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, которой исполнительница удивила практически всех интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что артистка, по всей видимости, обладает какими-то паранормальными способностями, если ей удалось зависнуть в воздухе.Нужно сказать, что практически все фолловеры не могли не обратить внимания на непристойный жест Светланы Лободы, который знаменитость показывает левой рукой, где также держит микрофон. В свою очередь преданные поклонники исполнительницы предположили, что именно таким способом их любимица решила ответить всем своим сплетникам, ненавистникам, недругам и недоброжелателям.Стоит напомнить, что недавно в Интернете в очередной раз начали активно обсуждать тему отца младшей наследницы Светланы Лободы. Некоторые интернет-пользователи выдвинули довольно неожиданного претендента на отцовство. По их мнению, отцом младшей дочери певицы является Максим Галкин.