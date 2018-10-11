Коллега Ольги Бузовой Светлана Лобода удивила фанатов паранормальными способностями
Коллега известнейшей поющей телеведущей Ольги Бузовой Светлана Лобода удивила преданных поклонников своими сверхъестественными способностями.
Не секрет, что Светлана Лобода является одной из самых загадочных певиц украинско-российского шоу-бизнеса. Знаменитость никогда не стеснялась рассказывать верным фанатам о своих предпочтениях в интимной жизни, а временами певица ведет себя крайне раскрепощено и в некоторой степени угрожающе соблазнительно.
Несколько часов назад Светлана Лобода обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, которой исполнительница удивила практически всех интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что артистка, по всей видимости, обладает какими-то паранормальными способностями, если ей удалось зависнуть в воздухе.
Нужно сказать, что практически все фолловеры не могли не обратить внимания на непристойный жест Светланы Лободы, который знаменитость показывает левой рукой, где также держит микрофон. В свою очередь преданные поклонники исполнительницы предположили, что именно таким способом их любимица решила ответить всем своим сплетникам, ненавистникам, недругам и недоброжелателям.
Стоит напомнить, что недавно в Интернете в очередной раз начали активно обсуждать тему отца младшей наследницы Светланы Лободы. Некоторые интернет-пользователи выдвинули довольно неожиданного претендента на отцовство. По их мнению, отцом младшей дочери певицы является Максим Галкин.
Не секрет, что Светлана Лобода является одной из самых загадочных певиц украинско-российского шоу-бизнеса. Знаменитость никогда не стеснялась рассказывать верным фанатам о своих предпочтениях в интимной жизни, а временами певица ведет себя крайне раскрепощено и в некоторой степени угрожающе соблазнительно.
Несколько часов назад Светлана Лобода обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, которой исполнительница удивила практически всех интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что артистка, по всей видимости, обладает какими-то паранормальными способностями, если ей удалось зависнуть в воздухе.
«Лобода, ты что в сатанистки решила податься, как твоя коллега по сцене Бузова? Была о тебе лучшего мнения!», «Настоящая ведьма! Ужас просто! Разве ты сама не понимаешь, что ты богохульствуешь подобными фотографиями и позами?!», «А мне Лобода здесь напоминает Нэо из известного фильма «Матрица» или Будду, но никак не ведьму или бабу-ягу» - продолжают писать пользователи Сети.
Нужно сказать, что практически все фолловеры не могли не обратить внимания на непристойный жест Светланы Лободы, который знаменитость показывает левой рукой, где также держит микрофон. В свою очередь преданные поклонники исполнительницы предположили, что именно таким способом их любимица решила ответить всем своим сплетникам, ненавистникам, недругам и недоброжелателям.
Стоит напомнить, что недавно в Интернете в очередной раз начали активно обсуждать тему отца младшей наследницы Светланы Лободы. Некоторые интернет-пользователи выдвинули довольно неожиданного претендента на отцовство. По их мнению, отцом младшей дочери певицы является Максим Галкин.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49