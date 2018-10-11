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Европейская компания NCAP обнаружила у производителей авто признаки жульничества

Европейская компания NCAP, которая специализируется на проведении качественных независимых краш-тестов современных новых авто, обнаружила признаки жульничества у ряда производителей. Пока отсутствуют данные, кого именно поймали «на горячем».

Европейская компания NCAP обнаружила у производителей авто признаки жульничества


Специалисты отмечают, что некоторые автопроизводители могли для испытаний предоставлять подставные особенные модели машин. Данное заключение эксперты сделали, обнаружив у нескольких испытуемых авто специальную надпись. На подушках безопасности, а также детских креслах было написано «краш-тесты Euro NCAP». По словам представителей европейской организации, все надписи выполнили от руки очень грубым почерком. Эксперты NCAP вместе со страховыми агентами Thatcham Research, чтобы прояснить ситуацию, посетили несколько компаний, а также заводов крупных автопроизводителей. Им объяснили, что данные пометки наносят только для ускорения процесса сборки авто, которая предназначена для краш-теста, чтобы исключить срыв запланированных испытаний.

По словам Мэтью Эйвери - топ-менеджера Euro NCAP, эксперты организации подобные надписи с различной частотой находят уже на протяжении нескольких лет.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:06

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