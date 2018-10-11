Ксения Бородина призналась в Instagram, что зависима от социальных сетей

"...вчера поймала себя на мысли, что WhatsApp и инста просто все время свободное забирают...как раньше люди были без телефонов?", - удивляется Ксюша.

"Вот назначаешь встречу и вдруг человек не правильно понял, приехал не туда. Люди уезжали в командировки и не было возможности увидеть свою семью, сейчас хоть есть видеосвязь. Сейчас оставь нас на день без телефона - ни одно дело нормально решить и сделать не получится))) все через него) замуровали демоны", - иронично пишет девушка.

"У меня уже паника начинается, когда 30% зарядки остается... как жить)", "Телефон это как наркотик, но без него действительно никуда!", "А какая паника начинается, если телефон в кармане нет и судорожно по сумке рукой шаришь", - соглашаются подписчицы знаменитости.

Именно там звёзды могут посмотреть рост или падение своего рейтинга, пообщаться с поклонниками, поругаться с хейтерами.Не исключение и ведущая Дома-2 Ксения Бородина. Девушка не только выкладывает интересные снимки своей семьи, но и рекламирует одежду, которую успешно продают. Однако в последнем посте Instagram жена Курбана Омарова признаётся, что соцсети и мессенджеры съедают всё её свободное время.Дальше звезда не может понять, как же раньше жили люди. А сегодня, если человек останется хоть на одни сутки без телефона, то пропадет, убеждена Бородина.Надо отметить, что многочисленные фанаты согласились с Ксюшей и полностью подтвердили, что не представляют своей жизни без смартфона и Интернета.