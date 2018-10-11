Елена Ваенга назвала настоящим раем дом в самой гуще леса

Дом, который так понравился певице, стоит над обрывом и держится на четырёх металлических сваях. Его полностью стеклянная боковая стена открывает прекрасный вид на лес. Именно здесь, по словам популярной артистки, она с удовольствием окунулась бы в медитацию и осталась бы одна хоть на недельку. Ваенга призналась своим поклонникам, что такой дом - это райское место из её мечты.А вот фанаты, как всегда разделились на два лагеря. Первые искренне поддерживают своего кумира и одобряют выбор. Другие пишут о том, что несмотря на всю красоту пейзажа за окном, не смогли бы полностью расслабиться в таком помещении думая каждую минуту о возможном провале в обрыв. Сама Елена Ваенга осталась в восторге от дома на сваях в самой гуще леса.