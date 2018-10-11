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Елена Ваенга назвала настоящим раем дом в самой гуще леса

Елена Ваенга на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлён дом её мечты. Она назвала это место настоящим раем в самой гуще леса.
Елена Ваенга назвала настоящим раем дом в самой гуще леса

Дом, который так понравился певице, стоит над обрывом и держится на четырёх металлических сваях. Его полностью стеклянная боковая стена открывает прекрасный вид на лес. Именно здесь, по словам популярной артистки, она с удовольствием окунулась бы в медитацию и осталась бы одна хоть на недельку. Ваенга призналась своим поклонникам, что такой дом - это райское место из её мечты.

А вот фанаты, как всегда разделились на два лагеря. Первые искренне поддерживают своего кумира и одобряют выбор. Другие пишут о том, что несмотря на всю красоту пейзажа за окном, не смогли бы полностью расслабиться в таком помещении думая каждую минуту о возможном провале в обрыв. Сама Елена Ваенга осталась в восторге от дома на сваях в самой гуще леса.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:55

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