В США мужчина снял на видео гигантский НЛО и светящиеся шары в небе

Специалисты, посмотревшие видеозапись, пришли к выводу, что огромным эллипсоидным объектом, скрывающимся в тучах в штате Флорида, мог быть материнский корабль пришельцев. А светящиеся шары — дронами, изучавшими наш мир или влияние грозы на человеческую инфраструктуру.Большинство уфологов сошлись во мнении, что эта аномалия является наиболее впечатляющим доказательством существования инопланетян. Кроме того, экспертам показалось странным, что полгода никто не обращал внимания на данное событие, словно кто-то умышленно отводил от него глаза.