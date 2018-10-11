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Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться разъёма для наушников

Компания Samsung одна из немногих производителей, которые пока не избавились от разъёма для наушников в своих устройствах. Однако флагманская модель Samsung Galaxy Note 10 может выйти уже без него.
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться разъёма для наушников

Выпуск серии Galaxy S10 компания Samsung запланировала на начало следующего года. При этом новые смартфоны пока будут идти без подобного рода «инноваций». Согласно данным инсайдеров, разъёма для наушников лишатся более поздние модели из серии Note, которые появятся осенью 2019 года, или же флагманы Galaxy S11, их выведут на рынок в 2020 году.

Пока корейский производитель окончательно не решил, когда именно избавиться от разъёма 3,5 мм, выбор стоит между моделями Galaxy Note 10 и Galaxy S11. Этот шаг позволит разработчикам увеличить ёмкость аккумулятора или встроить подэкранный дактилоскопический датчик, как у нового смартфона OnePlus 6T, ожидаемого совсем скоро.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 10:46

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