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Селфи Полины Гагариной раскритиковали в Instagram

Российская певица Полина Гагарина опубликовала фотографию в своем микроблоге Insagram, где на ее губах лежит маска для увлажнения. Многие читатели ее блога не разделили юмор артистки.
Селфи Полины Гагариной раскритиковали в Instagram

Полина Гагарина не так давно опубликовала забавную фотографию в Instagram, в которой на ее губах присутствует увлажняющая маска красного цвета. После тяжелого, утомительного дня она решила уделить немного времени себе. Под снимком она написала, что когда всех уложила спать, тогда могла заняться и собой.

Как известно, такие маски по своей форме напоминают губы клоуна в гриме, и выглядит это достаточно забавно. Однако не все читатели блога Гагариной одобрили ее юмор. Многие остро отреагировали и попросили больше такие фотографии не публиковать. А кому-то из читателей внешний вид напомнил образ украинской певицы Светланы Лободы, нашлись и те, кто предположил, что это подготовка к предстоящей вечеринке Хэллоуин. Пользователи, которые оценили юмор Гагариной, принялись защищать ее от нападок критиков, мол, если она известная личность, то это не значит, что ей нельзя шутить.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:38

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