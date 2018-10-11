Сок сельдерея способен навсегда избавить кожу от прыщей и сухости
По словам ученых, сок сельдерея способен вернуть прежнее состояние кожи лица, убрать сухость и прыщи и, что важнее, сохранить его навсегда. К такому выводу пришла Кимберли Снайдер, известный диетолог.
По словам эксперта, сок этого растения содержит в себе множество важных минеральных веществ, а также витамины, которые способны существенно омолодить кожу лица. Сельдерей даже в сыром виде представляет собой кладезь питательных компонентов. Они отлично отлично увлажняют кожу благодаря достаточно большому количеству воды внутри. В частности, эффект благоприятно отразится на лице.
Кимберли Снайдер заявляет, что употребление сока сельдерея внутрь каждое утро окажет значительный эффект на ее состояние. Пройдут угри, прыщи, сухость, черные точки, тело очистится изнутри. Кроме того, по словам ученых, сельдерей оказывает благоприятное воздействие на пищеварение.
По словам эксперта, сок этого растения содержит в себе множество важных минеральных веществ, а также витамины, которые способны существенно омолодить кожу лица. Сельдерей даже в сыром виде представляет собой кладезь питательных компонентов. Они отлично отлично увлажняют кожу благодаря достаточно большому количеству воды внутри. В частности, эффект благоприятно отразится на лице.
Кимберли Снайдер заявляет, что употребление сока сельдерея внутрь каждое утро окажет значительный эффект на ее состояние. Пройдут угри, прыщи, сухость, черные точки, тело очистится изнутри. Кроме того, по словам ученых, сельдерей оказывает благоприятное воздействие на пищеварение.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:27