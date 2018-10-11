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Загадочный исчезающий кот попал на камеру

Ирландский пользователь социальной сети опубликовал небольшой ролик с камеры наблюдения. Героем видео стал загадочный кот, который в момент записи исчез в пространстве.
Загадочный исчезающий кот попал на камеру

Видео было записано ночью с камеры наблюдения в одном ирландском доме на заднем дворе. На нём видно, как кот прогуливаясь по саду, на какой-то промежуток времени остановился, а потом принялся бежать и просто растворился в воздухе.

Пользователи принялись обсуждать данное мистическое явление. Кто-то предположил, что этот кот пришёл из параллельного мира и через временной портал вернулся обратно. Другие высказывают своё мнение о произошедшем сбое в работе иллюзорной «Матрицы», из которой состоит, как они считают, наша цивилизация. Третьи объясняют данное явление просто тем, что здесь виновата записывающая камера, которая ведёт наблюдение под определённым углом, и когда кот вышел из угла наблюдения, он перестал быть виден человеческому глазу.

Дэвид Коркилл, автор видео, утверждает, что никогда в его доме не жил ни кот, ни кошка, и чьё это животное бродило у него по саду он не знает. Мужчина рассказал пользователям, что в той местности, где он проживает, регулярно происходят какие-то мистические явления, но то, что ночью по его саду будет бродить исчезающий кот, он никак не предполагал.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:16

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