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Жительница Улан-Удэ во время пожара в жилом доме спасла 12 человек

Светлана Пежемская, являющаяся сотрудницей Министерства здравоохранения Бурятии, во время пожара, произошедшего в Улан-Удэ в жилом доме, спасла 12 человек. Одному человеку выжить не удалось.

Жительница Улан-Удэ во время пожара в жилом доме спасла 12 человек


В рамках сайта республиканского Минздрава было опубликовано сообщение, что 26-летняя жительница Улан-Удэ первой заметила пожар. Женщина сразу вывела на улицу всех своих родственников. Затем она помогла спастись прочим жильцам. Анатолий Лазарев, являющийся коллегой Светланы Пежемской, рассказал, что она сначала эвакуировала своих племянников, возрастом в семь, восемь и десять лет. Затем женщина с трудом смогла вывести свою тетю, потому что родственница начала сильно паниковать. Потом разбив стёкла окон соседних квартир, она разбудила соседей и смогла вывести ещё восемь человек.

На момент приезда пожарных крыша дома уже практически полностью сгорела. В результате инцидента скончался один из жильцов этого дома.


 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:20

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