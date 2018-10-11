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«Он не любит меня»: Маргарита Овсянникова показала фанатам переписку с Артемом Сорокой

Бывшая участница скандально-известного телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова обнародовала в личном инста-блоге переписку с экс-возлюбленным Артемом Сорокой.

«Он не любит меня»: Маргарита Овсянникова показала фанатам переписку с Артемом Сорокой

Несмотря на то, что Маргарита Овсянникова уже не является полноправной участницей прославленного реалити-шоу, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают внимательно следить многочисленные телезрители. По словам блондинки, несмотря на то, что только благодаря телешоу она получила такую известность, ей пришлось принять довольно серьезное решение – пойти дорогой, не связанной с телепроектом.

Оказывается, что Маргарита долго думала, продолжать ли ей романтические отношения с Артемом или же все-таки лучше остаться одной. При этом многие поклонники скандальной телестройки советовали Овсянниковой поставить точку в отношениях с грубым и высокомерным Сорокой. И вот выяснилось, что принять такое сложное решение девушке помог сам избранник.

Несколько часов назад звезда «Дома-2» опубликовала в личном микроблоге скрин их личной переписки. Под публикацией Маргарита призналась поклонникам, что теперь на самом деле понимает, как именно относится к ней Артем. По мнению Овсянниковой, Сорока не только не любил ее, но и находился с ней в отношениях только ради пиара.

«Он не любит меня»: Маргарита Овсянникова показала фанатам переписку с Артемом Сорокой

Подписчики блондинки уверены, что девушка прикрепила скриншоты переписки только для того, чтобы ее бывшему возлюбленному не удалось заработать рейтинги и на этой ситуации. Также бывшая участница «Дома-2» подчеркнула, что данная публикация является последней, ведь она больше никогда не вспомнит и не посвятит пост Артему Сороке.

Сейчас же Маргарита Овсянникова намерена целиком и полностью посвятить себя творчеству. В ближайшее время девушка планирует посетить Киев. В свою очередь верные фанаты блондинки продолжают успокаивать свою любимицу и постоянно напоминают о том, что Сорока ей не пара и совсем скоро она встретит по-настоящему достойного спутника жизни.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:22

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