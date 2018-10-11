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Арнольд Шварценеггер неоднократно обращался с женщинами непозволительным образом

Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что неоднократно обращался с женщинами непозволительным образом. Об этом «железный Арни» рассказал во время интервью с журналистами.

Арнольд Шварценеггер неоднократно обращался с женщинами непозволительным образом


Шварценеггера попросили прокомментировать ставшую популярной в последнее время тему сексуальных домогательств. Вспоминая былое, актер заметил, что неоднократно пересекал черту дозволенного. По словам Арнольда Шварценеггера, он каждый раз первым просил прощение за содеянное. Актер до сих пор себя чувствует неловко из-за своих прошлых поступков. Он приносит свои искренние извинения всем тем, кому причинил боль. По словам «железного Арни», когда он стал губернатором Калифорнии, желал, чтобы никто больше не совершал подобные ошибки.

По заявлению Шварценеггера, его мать была первой женщиной, которую искренне полюбил актёр. Он всегда уважал свою мать, а также других женщин.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:55

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