«Жизнь меня ничему не учит»: Шнуров решил жениться в четвёртый раз

Последний брак Шнурова продлился восемь лет, и только в этом году по решению суда их семейный союз был официально расторгнут. Третья супруга музыканта Матильда Шнурова пожелала оставить себе фамилию мужа, объяснив это тем, что не хочет заниматься бумажными проблемами.Как стало известно от поклонников, новой пассией Шнурова стала молодая блондинка, с которой его видели возле ЗАГСа на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В начале октября известный российский рокер Сергей Шнуров объявил о желании вступить в четвёртый брак своей группе «Ленинград» и добавил: «Жизнь меня ничему не учит».