«Под шумок»: Аршавину и Барановской припомнили неадекватное поведение
В шумиху вокруг Мамаева и Кокорина втянули таких известных личностей, как Аршавин и Барановская. В связи с новостями о «дебоше» футболистов спортсменка Анна Чакветадзе припомнила ещё один случай, когда звёзды вели себя неадекватно.
В своём микроблоге Twitter Чакветадзе рассказала, что была свидетелем инцидента, произошедшего между Андреем Аршавиным и на тот момент его супругой Юлией Барановской. По словам теннисистки, в одном из московских клубов пара обрушилась с оскорблениями на девушку, которая не захотела уступать им место в гардеробе. Во время скандала с участием звёздной четы рядом стоял и спокойно улыбался Юрий Жирков, не считая нужным остановить своего коллегу.
Данная публикация спортсменки вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, некоторые в комментариях поинтересовались, почему она сама не защитила девушку, рассказав об этот только сейчас. Также фолловеры отметили, что футболисты давно ведут себя неподобающим образом.
В своём микроблоге Twitter Чакветадзе рассказала, что была свидетелем инцидента, произошедшего между Андреем Аршавиным и на тот момент его супругой Юлией Барановской. По словам теннисистки, в одном из московских клубов пара обрушилась с оскорблениями на девушку, которая не захотела уступать им место в гардеробе. Во время скандала с участием звёздной четы рядом стоял и спокойно улыбался Юрий Жирков, не считая нужным остановить своего коллегу.
Данная публикация спортсменки вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, некоторые в комментариях поинтересовались, почему она сама не защитила девушку, рассказав об этот только сейчас. Также фолловеры отметили, что футболисты давно ведут себя неподобающим образом.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:38