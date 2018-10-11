«Под шумок»: Аршавину и Барановской припомнили неадекватное поведение

В своём микроблоге Twitter Чакветадзе рассказала, что была свидетелем инцидента, произошедшего между Андреем Аршавиным и на тот момент его супругой Юлией Барановской. По словам теннисистки, в одном из московских клубов пара обрушилась с оскорблениями на девушку, которая не захотела уступать им место в гардеробе. Во время скандала с участием звёздной четы рядом стоял и спокойно улыбался Юрий Жирков, не считая нужным остановить своего коллегу.Данная публикация спортсменки вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, некоторые в комментариях поинтересовались, почему она сама не защитила девушку, рассказав об этот только сейчас. Также фолловеры отметили, что футболисты давно ведут себя неподобающим образом.