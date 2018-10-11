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«Под шумок»: Аршавину и Барановской припомнили неадекватное поведение

В шумиху вокруг Мамаева и Кокорина втянули таких известных личностей, как Аршавин и Барановская. В связи с новостями о «дебоше» футболистов спортсменка Анна Чакветадзе припомнила ещё один случай, когда звёзды вели себя неадекватно.
«Под шумок»: Аршавину и Барановской припомнили неадекватное поведение

В своём микроблоге Twitter Чакветадзе рассказала, что была свидетелем инцидента, произошедшего между Андреем Аршавиным и на тот момент его супругой Юлией Барановской. По словам теннисистки, в одном из московских клубов пара обрушилась с оскорблениями на девушку, которая не захотела уступать им место в гардеробе. Во время скандала с участием звёздной четы рядом стоял и спокойно улыбался Юрий Жирков, не считая нужным остановить своего коллегу.

Данная публикация спортсменки вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, некоторые в комментариях поинтересовались, почему она сама не защитила девушку, рассказав об этот только сейчас. Также фолловеры отметили, что футболисты давно ведут себя неподобающим образом.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:38

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