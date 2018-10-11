Детские товары из Китая в интернет-магазинах могут заблокировать

Анна Кузнецова, детский омбудсмен обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой запретить продажу на AliExpress, Pandao, Joom и «Яндекс.Маркет» товаров для детей. Она объяснила это тем, что большое количество поступающей продукции из Китая не имеет сертификата даже самой страны производителя, и уж тем более, этому товару не выдаётся никакого удостоверения о качестве в России. Товары поступают в страну с нарушением таможенного регламента.Было предложено создать специальную торговую площадку, на которой детские товары будут иметь сертификацию о качестве и гарантию от производителя, проверенные страной- покупателем. Так же предложили вернуть психолого-педагогическую экспертизу поступающих из Китая игрушек для детей. От некачественных товаров в российских интернет-магазинах потребителя защищает закон, а вот на зарубежного производителя эти законы не распространяются.Каждая торговая площадка дала по этому поводу разъяснения. Представители, кроме Joom, заверили, что все товары сертифицированы страной производителем, и вышеупомянутых аналогов к продаже они просто не допускают. Ответ из Генеральной прокуратуры на запрос о запрете продаж детских товаров из Китая ожидается в конце этого месяца.