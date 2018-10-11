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Анастасия Решетова опровергла слухи о своей беременности

Анастасия Решетова развеяла слухи по поводу ее беременности и ребенке от Тимати. Ранее модель заметили в перинатальном центре «Лапино», услугами которого пользуются звезды, но саму ее подобные домыслы только забавляют.

Анастасия Решетова опровергла слухи о своей беременности


По словам 22-летней Анастасии Решетовой, в центре люди могли увидеть кого-то другого и перепутать ее с кем-то похожим. Девушка призналась, что мечтает стать многодетной матерью, но пока не знает, когда она будет готова хотя бы к первому ребенку.

Сейчас у Анастасии Решетовой и Тимати развивается бурный роман. Однако из-за нежелания выставлять свою жизнь на показ их отношения обрастают слухами и недомолвками. Так, многие поклонники звездной пары удивились, когда не увидели у избранницы рэпера обручального кольца. Но Решетова уверяет, что у них с Тимати никаких разногласий нет, а украшение она отдала на чистку.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:16

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