Анастасия Решетова опровергла слухи о своей беременности

По словам 22-летней Анастасии Решетовой, в центре люди могли увидеть кого-то другого и перепутать ее с кем-то похожим. Девушка призналась, что мечтает стать многодетной матерью, но пока не знает, когда она будет готова хотя бы к первому ребенку.Сейчас у Анастасии Решетовой и Тимати развивается бурный роман. Однако из-за нежелания выставлять свою жизнь на показ их отношения обрастают слухами и недомолвками. Так, многие поклонники звездной пары удивились, когда не увидели у избранницы рэпера обручального кольца. Но Решетова уверяет, что у них с Тимати никаких разногласий нет, а украшение она отдала на чистку.