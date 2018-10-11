В России подорожали 5 популярных версий марки Hyundai

Данные транспортные средства увеличились в цене во всех комплектациях. У версии Sonata в цене не изменилась только базовая комплектация. Elantra 2019 подорожал меньше всех. Его предлагают от 994 тыс. руб. Это на 10 000 рублей больше, чем было ранее. Максимальная комплектация теперь стоит 1,275 млн. руб. Версия Solaris 2019 подорожала на 15 000 рублей. Теперь стоимость данного авто составляет 694 900 - 954 900 руб.Версии Sonata, а также Tucson стали дороже на 15 000 руб. На 25 000 рублей подорожала модель Creta. Как стало известно, компания увеличила расценки на транспортные средства 2019 модельного года.