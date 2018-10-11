ВМС получат 2 катера-перевозчика противоминных роботов
Компания ECA Group совместно с MAURIC построили несколько катеров для ВМС, которые являются перевозчиками противоминных дронов и роботов. Как сообщается, внешне они напоминают патрульные аналоги.
По словам источников, рассматриваемые катера оснащены множеством специализированных роботов, целью которых являются работы по обезвреживанию взрывных устройств. Сообщается, что даже если в ходе работ мина будет взорвана не так, как планировалось, судно останется в зоне безопасности. Дроны будут управляться с катера, обнаруживать подводные угрозы и устранять их.
На сегодняшний день специалисты из ECA Group и MAURIC разработали 2 модели “водного сапера“. Первая модель представляет собой большой катер, длина которого составляет 50 м. Второй экземпляр имеет длину порядка 30 м. Стоит отметить, что каждая из моделей, судя по всему, располагает на себе посадочную площадку.
По словам источников, рассматриваемые катера оснащены множеством специализированных роботов, целью которых являются работы по обезвреживанию взрывных устройств. Сообщается, что даже если в ходе работ мина будет взорвана не так, как планировалось, судно останется в зоне безопасности. Дроны будут управляться с катера, обнаруживать подводные угрозы и устранять их.
На сегодняшний день специалисты из ECA Group и MAURIC разработали 2 модели “водного сапера“. Первая модель представляет собой большой катер, длина которого составляет 50 м. Второй экземпляр имеет длину порядка 30 м. Стоит отметить, что каждая из моделей, судя по всему, располагает на себе посадочную площадку.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00