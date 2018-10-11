ВМС получат 2 катера-перевозчика противоминных роботов

По словам источников, рассматриваемые катера оснащены множеством специализированных роботов, целью которых являются работы по обезвреживанию взрывных устройств. Сообщается, что даже если в ходе работ мина будет взорвана не так, как планировалось, судно останется в зоне безопасности. Дроны будут управляться с катера, обнаруживать подводные угрозы и устранять их.На сегодняшний день специалисты из ECA Group и MAURIC разработали 2 модели “водного сапера“. Первая модель представляет собой большой катер, длина которого составляет 50 м. Второй экземпляр имеет длину порядка 30 м. Стоит отметить, что каждая из моделей, судя по всему, располагает на себе посадочную площадку.