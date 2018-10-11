АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

ВМС получат 2 катера-перевозчика противоминных роботов

Компания ECA Group совместно с MAURIC построили несколько катеров для ВМС, которые являются перевозчиками противоминных дронов и роботов. Как сообщается, внешне они напоминают патрульные аналоги.

ВМС получат 2 катера-перевозчика противоминных роботов


По словам источников, рассматриваемые катера оснащены множеством специализированных роботов, целью которых являются работы по обезвреживанию взрывных устройств. Сообщается, что даже если в ходе работ мина будет взорвана не так, как планировалось, судно останется в зоне безопасности. Дроны будут управляться с катера, обнаруживать подводные угрозы и устранять их.

На сегодняшний день специалисты из ECA Group и MAURIC разработали 2 модели “водного сапера“. Первая модель представляет собой большой катер, длина которого составляет 50 м. Второй экземпляр имеет длину порядка 30 м. Стоит отметить, что каждая из моделей, судя по всему, располагает на себе посадочную площадку.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Детские товары из Китая в интернет-магазинах
«Жизнь меня ничему не учит»: Шнуров решил
Арнольд Шварценеггер неоднократно обращался с
Ксения Бородина призналась в Instagram, что
Коллега Ольги Бузовой Светлана Лобода удивила
Ученые обнаружили связь между диетой и
«Под шумок»: Аршавину и Барановской припомнили
Эксперты назвали самый безопасный смартфон в мире
«Он не любит меня»: Маргарита Овсянникова
Жительница Улан-Удэ во время пожара в жилом доме
Анастасия Решетова опровергла слухи о своей
В России подорожали 5 популярных версий марки
ВМС получат 2 катера-перевозчика противоминных
«На самом деле»: Александр Тютин узнал об обмане
Ученым удалось обнаружить десятки "радиосигналов
Нюша выложила в Instagram фото, на которое её
Всемирный сбой в работе Интернета произойдет 11
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на поступок
Астероид-кентавр угрожает жизни на Земле
Ученые выяснили, что пчелы замолкают и не
В России принимают заказы на Renault Logan и
Ученые разгадали тайну в центре Млечного Пути
Ученые: Краска древних египтян поможет
Тина Канделаки восхитила фанатов необычным
Начались продажи нового флагманского смартфона
Ученые: Сатурн и Энцелад “поют космические песни”
Ольга Бузова с очередной беременной участницей
Ольга Серябкина показала в Instagram фото с
Лидером московского рынка авто стал седан
Nvidia будет поставлять компьютеры для системы
Просмотреть все новости