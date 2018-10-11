«На самом деле»: Александр Тютин узнал об обмане

За плечами 55-летнего Александра Тютина два брака и не одна из его жён ни родила ему ребёнка. Несколько лет назад актёр закрутил роман с костюмершей Марией Жуковской,а спустя несколько лет женщина заявила, что родила от артиста дочь Викторию. Тютин очень обрадовался этому событию и стал втайне от супруги пересылать деньги на содержание девочки. Однако жена Ирина узнала об этом, назвав Марию мошенницей. В свою очередь актёр тоже усомнился в том, что ребёнок от него.Чтобы выяснить правду Александр Тютин стал героем передачи «На самом деле», а также на программу пригласили 44-летнюю Марию Жуковскую, которая считала, что родила дочь от актёра. Женщину проверили на детекторе лжи, после чего выяснилось, что у неё в то время была связи с двумя мужчинами. Когда ведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что вероятность отцовства составляет 0%, то женщина принесла свои извинения артисту.