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«На самом деле»: Александр Тютин узнал об обмане

В эфире программы «На самом деле» Александр Тютин рассказал, что у него есть ребёнок. В своё время для артиста эта новость стала шокирующей, так как он всю жизнь считал, что не может иметь детей. Однако на передаче выяснилось, что актёра обманывали.

«На самом деле»: Александр Тютин узнал об обмане


За плечами 55-летнего Александра Тютина два брака и не одна из его жён ни родила ему ребёнка. Несколько лет назад актёр закрутил роман с костюмершей Марией Жуковской,а спустя несколько лет женщина заявила, что родила от артиста дочь Викторию. Тютин очень обрадовался этому событию и стал втайне от супруги пересылать деньги на содержание девочки. Однако жена Ирина узнала об этом, назвав Марию мошенницей. В свою очередь актёр тоже усомнился в том, что ребёнок от него.

Чтобы выяснить правду Александр Тютин стал героем передачи «На самом деле», а также на программу пригласили 44-летнюю Марию Жуковскую, которая считала, что родила дочь от актёра. Женщину проверили на детекторе лжи, после чего выяснилось, что у неё в то время была связи с двумя мужчинами. Когда ведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что вероятность отцовства составляет 0%, то женщина принесла свои извинения артисту.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:55

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