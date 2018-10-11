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Ученым удалось обнаружить десятки "радиосигналов пришельцев"

Количество инопланетных радиосигналов, получаемых астрономами, удвоилось. Происхождение так называемых FRB-вспышек неизвестно, однако, ученым скоро удастся определить их местонахождение.

Ученым удалось обнаружить десятки "радиосигналов пришельцев"


Астрономы обнаружили данные радиосигналы при наблюдении за радиопульсаром в 2007 году. Спустя время, удалось обнаружить еще порядка 10 похожих вспышек. Обнаружив, что сигналы повторяются с определенной периодичностью, ученые ставят под сомнение их “природное” происхождение. Благодаря одному из мощнейших телескопов ASKAP, количество принимаемых FRB-вспышек удвоилось. На его основе будет построен SKA, способный одновременно наблюдать за всем небом Южного полушария Земли. Благодаря такому телескопу появится возможность не только принимать большее количество инопланетных сигналов, но и устанавливать местоположение их источника.

Ученые отмечают, что не одна из полученных ими FRB-вспышек не была зафиксирована повторно, в связи с чем, некоторые специалисты полагают, что источник может двигаться. Впрочем, сигналы из созвездия Возничего, являются в данный момент единственным примером повторяющегося сигнала.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:46

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