Нюша выложила в Instagram фото, на которое её подтолкнула осенняя хандра

Знаменитость сейчас готовится в первый раз стать мамой. Несмотря на уже поздний срок беременности, а также большую занятость, российская певица находит время «углубиться» в осеннее настроение. Звезда в соцсети Instagram поделилась со своими подписчиками сезонной хандрой. При этом певица дала рецепт, как бороться с этим состоянием. Осень для Нюши – это пятьдесят оттенков серого. В данный период года хочется как можно дольше продлить лето. У знаменитости для этого имеется одно довольно действенное средство. Речь идёт о спорте, а также «печеньках». Несмотря на несовместимость физических упражнений и кулинарии, певице иногда удаётся сочетать данные вещи.Многочисленные поклонники поблагодарили Нюшу за совет. Некоторые отметили, что для них лучше «печеньки» чем спорт. Ряд пользователей поспешили поздравить певицу с рождением малыша, несмотря на то, что она ещё не объявляла официально об этом. Публикация уже успела набрать 10 000 лайков и массу добрых пожеланий.