АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

Нюша выложила в Instagram фото, на которое её подтолкнула осенняя хандра

Нюша выложив в Instagram очередной снимок, рассказала подписчикам про своё умение сочетать несовместимое. Певицу на это подтолкнула осенняя хандра.

Нюша выложила в Instagram фото, на которое её подтолкнула осенняя хандра


Знаменитость сейчас готовится в первый раз стать мамой. Несмотря на уже поздний срок беременности, а также большую занятость, российская певица находит время «углубиться» в осеннее настроение. Звезда в соцсети Instagram поделилась со своими подписчиками сезонной хандрой. При этом певица дала рецепт, как бороться с этим состоянием. Осень для Нюши – это пятьдесят оттенков серого. В данный период года хочется как можно дольше продлить лето. У знаменитости для этого имеется одно довольно действенное средство. Речь идёт о спорте, а также «печеньках». Несмотря на несовместимость физических упражнений и кулинарии, певице иногда удаётся сочетать данные вещи.

Многочисленные поклонники поблагодарили Нюшу за совет. Некоторые отметили, что для них лучше «печеньки» чем спорт. Ряд пользователей поспешили поздравить певицу с рождением малыша, несмотря на то, что она ещё не объявляла официально об этом. Публикация уже успела набрать 10 000 лайков и массу добрых пожеланий.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Детские товары из Китая в интернет-магазинах
«Жизнь меня ничему не учит»: Шнуров решил
Арнольд Шварценеггер неоднократно обращался с
Ксения Бородина призналась в Instagram, что
Коллега Ольги Бузовой Светлана Лобода удивила
Ученые обнаружили связь между диетой и
«Под шумок»: Аршавину и Барановской припомнили
Эксперты назвали самый безопасный смартфон в мире
«Он не любит меня»: Маргарита Овсянникова
Жительница Улан-Удэ во время пожара в жилом доме
Анастасия Решетова опровергла слухи о своей
В России подорожали 5 популярных версий марки
ВМС получат 2 катера-перевозчика противоминных
«На самом деле»: Александр Тютин узнал об обмане
Ученым удалось обнаружить десятки "радиосигналов
Нюша выложила в Instagram фото, на которое её
Всемирный сбой в работе Интернета произойдет 11
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на поступок
Астероид-кентавр угрожает жизни на Земле
Ученые выяснили, что пчелы замолкают и не
В России принимают заказы на Renault Logan и
Ученые разгадали тайну в центре Млечного Пути
Ученые: Краска древних египтян поможет
Тина Канделаки восхитила фанатов необычным
Начались продажи нового флагманского смартфона
Ученые: Сатурн и Энцелад “поют космические песни”
Ольга Бузова с очередной беременной участницей
Ольга Серябкина показала в Instagram фото с
Лидером московского рынка авто стал седан
Nvidia будет поставлять компьютеры для системы
Просмотреть все новости