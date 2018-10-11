Всемирный сбой в работе Интернета произойдет 11 октября

Изменения коснутся ключей корневого отсека, применяемых в системе имен доменов и ее инфраструктуре. Эксперты утверждают, что последствия будут минимальны, однако, какие-то пользователи Интернета могут столкнуться со сложностями в доступе к определенным ресурсам. Наиболее крупные операторы и провайдеры подготовлены к плановым работам, в связи с тем, что обновление ожидалось еще с 2016 года. ICANN собирались повести процедуру ранее, однако, неготовность некоторых представителей Интернет-услуг, вынудила их подождать.Директор координационного центра поделился своим мнением по этому поводу в интервью. Он заявил, что основная часть пользователей сети не столкнется с неполадками в работе Интернета, однако, предупреждение касается тех, кто пользуется услугами менее мощных провайдеров.