Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на поступок чеченца, бросившего в пассажира метро банку из-под напитка

В своём Тelegram-канале Рамзан Кадыров написал, что его трудно разозлить, а также вывести из себя. Однако в этот раз его возмущению не было предела. В свою очередь чеченский «лидер» потребовал, чтобы неизвестный чеченец прибыл в Грозный, а также явился к нему со своими родственниками. Рамзан Кадыров извинился также перед молодыми людьми, чья честь была задета такими хамскими действиями чеченца. Президент Чечни попросил сообщить координаты обидчика.Обращаясь к самому чеченцу, Кадыров отметил, что в течение нескольких часов тот должен отозваться. В ином случае «обидчик» будет очень жалеть.