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Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на поступок чеченца, бросившего в пассажира метро банку из-под напитка

Рамзан Кадыров, занимающий пост «главы» Чечни, довольно жёстко отреагировал на поступок чеченца, бросившего в пассажира метрополитена банку из-под напитка, со словами «„Ахмат“ — сила». Соответствующее видео данного инцидента появилось в соцсетях.

Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на поступок чеченца, бросившего в пассажира метро банку из-под напитка


В своём Тelegram-канале Рамзан Кадыров написал, что его трудно разозлить, а также вывести из себя. Однако в этот раз его возмущению не было предела. В свою очередь чеченский «лидер» потребовал, чтобы неизвестный чеченец прибыл в Грозный, а также явился к нему со своими родственниками. Рамзан Кадыров извинился также перед молодыми людьми, чья честь была задета такими хамскими действиями чеченца. Президент Чечни попросил сообщить координаты обидчика.

Обращаясь к самому чеченцу, Кадыров отметил, что в течение нескольких часов тот должен отозваться. В ином случае «обидчик» будет очень жалеть.


 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:16

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