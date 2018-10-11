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Астероид-кентавр угрожает жизни на Земле

Над Землёй возникла новая угроза, жизнь на планете может погибнуть от астероида-кентавра. Специалисты предполагают, что динозавры вымерли 3,8 миллиарда лет назад именно после подобной бомбардировки.
Астероид-кентавр угрожает жизни на Земле

Астероиды-кентавры получили название из-за того, что имеют характеристики и астероида и кометы. Массовое скопление таких небесных тел находится поблизости Юпитера и Нептуна. Учёные считают, что они являются реальной угрозой жизни на Земле и могут стать причиной появления иных видов. Под влиянием гравитации примерно раз в сто лет один из таких астероидов начинает двигаться в ее сторону.

Ближайший к нашей планете астероид-кентавр имеет диаметр 10 км. Такие события ставят под угрозу существующую жизнь на Земле, создавая благоприятные условия для появления ее новых форм. Смоделировав подобную ситуацию эксперты пришли к выводу, что в месте удара размер кратера может превышать 100 км, а учитывая структуру астероида на Землю попадёт такой объём воды, который сопоставим с Адриатическим морем.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:07

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