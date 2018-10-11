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Ольга Бузова с очередной беременной участницей становится конкурентом Андрею Малахову

Скандальная звезда из Дома-2 Дарья Друзьяк с лихвой отработала гонорар на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» и уехала из Москвы.

Пока девушка набирается сил, ведущая реалити-шоу Ольга Бузова при помощи Анастасии Кочервей, отбирает хлеб у скандального Малахова. Настя якобы беременна от Андрея Шабарина. Хотя возникают вопросы: а может не ждёт? А может не от Шабарина?

Ольга Бузова с очередной беременной участницей становится конкурентом Андрею Малахову

И если Друзьяк сейчас предпочитает отсидеться где-нибудь, пока не улягутся страсти после того скандального выпуска «Пусть говорят», где было установлено, что она не только врушка, но еще и воришка.

Во всяком случае, так утверждал обиженный на девушку певец Александр Серов.

Ольга Бузова с очередной беременной участницей становится конкурентом Андрею Малахову

А вот на программе «Бородина против Бузовой» Кочервей, близкая подружка Даши, видимо воодушевленная успехом Друзьяк у Андрея Малахова, сделала не менее громкое заявление. Якобы она беременна от Шабарина.

И теперь все мимолетные связи, типа Андрея Денисова, Александра Гобозова и других звезд телестройки, были всего-навсего попыткой забыть Шабарина.

Ольга Бузова с очередной беременной участницей становится конкурентом Андрею Малахову

По всей вероятности, потенциальный отец пока не готов принять свалившуюся новость. Уж очень он недоверчиво отнесся к заявлению, что малыш точно от него. Особенно, если взять во внимание тот факт, как ведёт себя за периметром Настя.

Итак, впереди тесты на беременность, врачи в студии, анализы ДНК? А Ольга Бузова становится опасной конкуренткой скандальному Андрею Малахову.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:51

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