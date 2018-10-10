Путин и Медведев поддержали министра сельского хозяйства

Высокопоставленные чиновники продемонстрировали полное взаимопонимание в вопросах развития сельского хозяйства. Глава государства пояснил столь представительный кворум совещания важностью актуальных для отрасли вопросов. По словам Владимира Путина, обычно они с премьер-министром стараются распределить зоны ответственности, что позволяет шире охватить возникающие в сфере вопросы. Именно поэтому на мероприятие в Ставропольском крае они приехали вдвоем. Дело в том, что в данном случае было единое понимание проблем, что позволяет откровенно обсудить все важные вопросы и высказать мнение членов Правительства страны. Это поможет составить совместный план на общую работу на ближайшую перспективу.Заявление лидера государства поддержали профильные эксперты. По мнению специалистов, сельское хозяйство России является сегодня магистральным направлением, а тот факт, что курировать отрасль теперь будет, появившийся в аппарате вице-премьер по сельскому хозяйству, говорит о серьезности намерений. Тем более эксперты оценили назначение на должность министра господина Патрушева, пришедшего с должности главы Россельхозбанка, который является базовым инструментом для финансирования сельскохозяйственной отрасли. Тем более что инициативы министра поддерживает президент. Важным было решение об освобождении аграриев от платежей по НДС взамен на получение от государства субсидиарных выплат, оно будет точно поддержано российскими аграриями.Присутствующие обсудили целый ряд важнейших для агрокомплекса вопросов. Программу по устойчивому развитию сельхоз-территорий решили продлить, также стало известно, что плодоовощные структуры смогут компенсировать расходы на инфраструктуру. Помимо этого специалисты обсудили перспективы АПК и оценили экспорт продукции сельскохозяйственного назначения. Владимир Путин отметил, что 20 лет назад Россия была вынуждена закупать зерно за рубежом, а сегодня она является крупнейшим на глобальном рынке поставщиком пшеницы. Теперь руководство страны намерено достичь подобных успехов в мясной и плодоовощной отраслях.