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Фолловеры высмеяли жаркие танцы Виктории Романец

Не секрет, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец активно занимается своим телом. Вот уже год она практически ежедневно посещает тренажерный зал, следит за питанием, а с недавнего времени еще и ходит на занятия к хореографу.

Правда до сих пор девушка не публиковала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии и видеозаписи рабочего процесса, но несколько часов назад она все же решила похвастаться своими достижениями.

Фолловеры высмеяли жаркие танцы Виктории Романец

В профиле Вика выложила снимок, отметив, что ролик сюда выкладывать пока рано, а вот в Stories подписчики, в числе которых множество хейтеров, уже имели возможность увидеть несколько записей ее танцев и были откровенно удивлены.

Видео жарких танцев в исполнении Романец быстро разлетелись по всем сообществам, посвященным телестройки и ее героям, а в комментариях под ними не останавливаясь льется критика в адрес девушки.

Фолловеры высмеяли жаркие танцы Виктории Романец

«Что с ней происходит?», «Бухгалтерша на корпоративе», «Аж вся запыхалась», «Господи, и кто-то называет это сексуальным?», «Как можно быть такой деревянной», «Вика, танцы это явно не твое», «Ходи лучше в зал, там у тебя шансов на успех больше», «Бедный Гусев, если она и ему так танцевала», - писали недоброжелатели Романец.

Впрочем, бывшая звезда «Дома-2» не собирается обращать внимание на негатив и бросать танцы только из-за того, что кому-то не понравилось то, как она двигается. Вика намерена и дальше получать удовольствие от всего, что делает, и советует фанатам брать с нее пример.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:13

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