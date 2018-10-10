Фолловеры высмеяли жаркие танцы Виктории Романец

«Что с ней происходит?», «Бухгалтерша на корпоративе», «Аж вся запыхалась», «Господи, и кто-то называет это сексуальным?», «Как можно быть такой деревянной», «Вика, танцы это явно не твое», «Ходи лучше в зал, там у тебя шансов на успех больше», «Бедный Гусев, если она и ему так танцевала», - писали недоброжелатели Романец.

Правда до сих пор девушка не публиковала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии и видеозаписи рабочего процесса, но несколько часов назад она все же решила похвастаться своими достижениями.В профиле Вика выложила снимок, отметив, что ролик сюда выкладывать пока рано, а вот в Stories подписчики, в числе которых множество хейтеров, уже имели возможность увидеть несколько записей ее танцев и были откровенно удивлены.Видео жарких танцев в исполнении Романец быстро разлетелись по всем сообществам, посвященным телестройки и ее героям, а в комментариях под ними не останавливаясь льется критика в адрес девушки.Впрочем, бывшая звезда «Дома-2» не собирается обращать внимание на негатив и бросать танцы только из-за того, что кому-то не понравилось то, как она двигается. Вика намерена и дальше получать удовольствие от всего, что делает, и советует фанатам брать с нее пример.