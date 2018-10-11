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Ученые выяснили, что пчелы замолкают и не двигаются в момент солнечного затмения

Пчелам и некоторым другим видам насекомых свойственно резко замолкать и переставать двигаться во время полного солнечного затмения. Об этом говорится в научной статье американских ученых, опубликованной в издании Annals of the Entomological Society of America.
Ученые выяснили, что пчелы замолкают и не двигаются в момент солнечного затмения

Во время эксперимента специалисты ждали затмения, при этом, активность пчел фиксировалась 400 добровольцами, также был записан уровень «природного шума» благодаря специальным микрофонам. Параллельно с этим осуществлялся замер температуры воздуха и поверхности цветов.

В первой части эксперимента насекомые попросту не заметили затмение, и их поведение оставалось прежним даже во время существенного снижения яркости дневного света. Впрочем, когда лунная тень полностью закрыла то место, где находились пчелы, они начали быстро переключаться «в ночной режим», переставая жужжать и проявлять какую-либо активность.


 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

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