Ученые выяснили, что пчелы замолкают и не двигаются в момент солнечного затмения

Во время эксперимента специалисты ждали затмения, при этом, активность пчел фиксировалась 400 добровольцами, также был записан уровень «природного шума» благодаря специальным микрофонам. Параллельно с этим осуществлялся замер температуры воздуха и поверхности цветов.В первой части эксперимента насекомые попросту не заметили затмение, и их поведение оставалось прежним даже во время существенного снижения яркости дневного света. Впрочем, когда лунная тень полностью закрыла то место, где находились пчелы, они начали быстро переключаться «в ночной режим», переставая жужжать и проявлять какую-либо активность.