Начались продажи нового флагманского смартфона Xperia XZ3 в металлическом корпусе

Пользователям предлагаются вариации в зелёном, чёрном, бордовом, серебристом корпусе. Розничная цена Xperia XZ3 составляет 69 990 руб. Смартфон можно испробовать в формате тест-драйва. Sony Xperia XZ3 оснащают 6-дюймовым дисплеем OLED на 2880 x 1440 пикселей (разрешение QHD). В устройство встроена основная камера на 19 Мп и фронтальная камера на 13 Мп. Топовый процессор версии Qualcomm Snapdragon 845 является аппаратной основой модели. ОЗУ составляет 4 ГБ, ПЗУ - 64 ГБ. Имеется возможность расширения карточками microSD. Ёмкость АКБ составляет 3330 мАч. Присутствует возможностью беспроводной зарядки. Версия работает под управлением ОС Android 9.0 Pie. Модель защищена от пыли и воды по стандарту IP68. Xperia XZ3 с обеих сторон оснащается стеклом Gorilla Glass 5. На задней панели размещается сканер отпечатков пальцев. Имеет место поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi (802.11 ac), LTE, Bluetooth 5.0, стереодинамики, разъем USB Type-C.Xperia XZ3 наделили функцией Always-On Display. Речь идёт о всегда включённом дисплее. С этой функцией на заблокированный экран возможен вывод разной полезной информации (музыкальный плеер, подобранную самостоятельно картинку, напоминания, будильники, часы, дату).