Жена футболиста Тарасова Анастасия Костенко показала идеальный живот через три месяца после родов

Ясно, что фанаты Ольги обвиняют во всех смертных грехах и самого спортсмена, и его новую супругу Анастасию Костенко, которая якобы и увела Дмитрия от ведущей Дома-2.Тем не менее, сама Настя не обращает на них никакого внимания и продолжает жить своей жизнью. Сегодня девушка выложила пост, где сообщила, что их совместной с Дмитрием дочери Милане исполнилось 3 месяца.В Instagram Костенко поделилась снимком и рассказала о своей жизни. Она отмечает, что потихоньку втянулась в роль мамочки и сейчас уже всё идет как бы по накатанной.Но многие убеждены, что так девушка похвасталась своей фигурой. Некоторые хейтеры посчитали, что здесь Анастасия просто хотела показать свой идеальный плоский живот после родов. Некоторые не поняли ее стремления продемонстрировать своё тело.Правда, в большинстве своём многие восхитились красотой супруги Тарасова и ответили недовольным, что этой девушке есть, что показать, и в этом нет ничего плохого.