В России принимают заказы на Renault Logan и новую Renault Sandero Stepway

Авто предлагаются с 1,6-литровыми силовыми установкам на 82, 102, 113 лошадиных сил. Они работают на пару с МКПП, а также АКПП. В шоу-румах версия в кузове седан появится в ноябре. Хэтчбек стоит ждать 20 октября. Новые версии Renault Logan и Renault Sandero Stepway наделили чёрной радиаторной решёткой, пластиковым обвесом, характерным для кроссоверов, а также прочими внешними доработками, включая светодиодные С-образные ДХО. В новинках дорожный просвет увеличили до 195 мм. Renault Logan, а также Sandero Stepway в салоне получили другое рулевое колесо. Новинки оснащаются кондиционером, датчиками парковки на корме, обогреваемыми боковыми зеркалами, креслами с подогревом, обогревом лобового стекла, дистанционным запуском Renault Start, климатической установкой.Версию Stepway наделили новой системой мультимедиа MediaNav 4.0, поддерживающей работу с современными мобильными сервисами от Android, а также Apple. Россиянам предлагается версия Stepway City. Эта вариация предусматривает внешние доработки Sandero и Logan, применение бесступенчатой трансмиссии версии CVT X-Tronic с 1,6-литровым двигателем на 113 л.с.