АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

В России принимают заказы на Renault Logan и новую Renault Sandero Stepway

В России начали принимать заказы на версию Renault Logan, а также новую Renault Sandero Stepway, которая недавно дебютировала в рамках ММАС-2018. Кросс-седан Renault Logan Stepway стоит от 662 990 руб. Новая версия Sandero оценивается от 709 990 руб.

В России принимают заказы на Renault Logan и новую Renault Sandero Stepway


Авто предлагаются с 1,6-литровыми силовыми установкам на 82, 102, 113 лошадиных сил. Они работают на пару с МКПП, а также АКПП. В шоу-румах версия в кузове седан появится в ноябре. Хэтчбек стоит ждать 20 октября. Новые версии Renault Logan и Renault Sandero Stepway наделили чёрной радиаторной решёткой, пластиковым обвесом, характерным для кроссоверов, а также прочими внешними доработками, включая светодиодные С-образные ДХО. В новинках дорожный просвет увеличили до 195 мм. Renault Logan, а также Sandero Stepway в салоне получили другое рулевое колесо. Новинки оснащаются кондиционером, датчиками парковки на корме, обогреваемыми боковыми зеркалами, креслами с подогревом, обогревом лобового стекла, дистанционным запуском Renault Start, климатической установкой.

Версию Stepway наделили новой системой мультимедиа MediaNav 4.0, поддерживающей работу с современными мобильными сервисами от Android, а также Apple. Россиянам предлагается версия Stepway City. Эта вариация предусматривает внешние доработки Sandero и Logan, применение бесступенчатой трансмиссии версии CVT X-Tronic с 1,6-литровым двигателем на 113 л.с.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Всемирный сбой в работе Интернета произойдет 11
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на поступок
Астероид-кентавр угрожает жизни на Земле
Ученые выяснили, что пчелы замолкают и не
В России принимают заказы на Renault Logan и
Ученые разгадали тайну в центре Млечного Пути
Ученые: Краска древних египтян поможет
Тина Канделаки восхитила фанатов необычным
Начались продажи нового флагманского смартфона
Ученые: Сатурн и Энцелад “поют космические песни”
Ольга Бузова с очередной беременной участницей
Ольга Серябкина показала в Instagram фото с
Лидером московского рынка авто стал седан
Nvidia будет поставлять компьютеры для системы
Amazon не будет больше использовать ИИ из-за
Экс-супруг Меган Маркл женился на богатой
После анонса в корпусах смартфонов Google Pixel 3
«Развёл тоску на сцене»: Новую программу Баскова
Учёные: Головные боли после сна указывают на
Оуэн Уилсон в третий раз стал отцом
Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36
«ВКонтакте» запущено приложение для проверки
Возрождённый Ford Bronco получит механическую
Анна Седокова спрятала лицо под маской
«Превосходное чувство юмора»: Сергей Жуков в
“Вепрь-Next” компании ГАЗ продают за 2 890 000
Ольга Серябкина снялась в нижнем белье для
На побережье Южной Каролины найдены обломки НЛО
Xiaomi представила устройство Delmar Wireless
Загрязненный воздух может привести к раку ротовой
Просмотреть все новости