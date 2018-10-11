Ученые разгадали тайну в центре Млечного Пути

Как известно, в начале 2017 года специалисты выявили присутствие очень высокого уровня нескольких различных элементов в красных гигантских звездах, которые находятся в нескольких световых годах от массивной черной дыры в одном из районов Млечного Пути. Ученые сразу же выдвинули гипотезы по этому поводу: возможно, некоторые из ранних звёзд были попросту нарушены при падении в черную дыру, или этот процесс стал возможным из-за появляющегося космического мусора от столкновения различных небесных тел.Исследования шведских и американских специалистов выявили совершенно другое объяснение: оказывается, в этом районе превышены показатели показателей скандия, ванадия и иттрия, а спектральные линии, о которых говорили до этого – лишь оптическая иллюзия. В научной работе эксперты применили один из мощнейших телескопов в обсерватории W. M. Keck на Mauna Kea, благодаря которому и были сделаны данные выводы.