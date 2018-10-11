АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

Ученые разгадали тайну в центре Млечного Пути

Шведские астрономы рассказали о необычном явлении в центре Млечного Пути. Результатами наблюдений они поделились с изданием Science Daily.
Ученые разгадали тайну в центре Млечного Пути

Как известно, в начале 2017 года специалисты выявили присутствие очень высокого уровня нескольких различных элементов в красных гигантских звездах, которые находятся в нескольких световых годах от массивной черной дыры в одном из районов Млечного Пути. Ученые сразу же выдвинули гипотезы по этому поводу: возможно, некоторые из ранних звёзд были попросту нарушены при падении в черную дыру, или этот процесс стал возможным из-за появляющегося космического мусора от столкновения различных небесных тел.

Исследования шведских и американских специалистов выявили совершенно другое объяснение: оказывается, в этом районе превышены показатели показателей скандия, ванадия и иттрия, а спектральные линии, о которых говорили до этого – лишь оптическая иллюзия. В научной работе эксперты применили один из мощнейших телескопов в обсерватории W. M. Keck на Mauna Kea, благодаря которому и были сделаны данные выводы.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Всемирный сбой в работе Интернета произойдет 11
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на поступок
Астероид-кентавр угрожает жизни на Земле
Ученые выяснили, что пчелы замолкают и не
В России принимают заказы на Renault Logan и
Ученые разгадали тайну в центре Млечного Пути
Ученые: Краска древних египтян поможет
Тина Канделаки восхитила фанатов необычным
Начались продажи нового флагманского смартфона
Ученые: Сатурн и Энцелад “поют космические песни”
Ольга Бузова с очередной беременной участницей
Ольга Серябкина показала в Instagram фото с
Лидером московского рынка авто стал седан
Nvidia будет поставлять компьютеры для системы
Amazon не будет больше использовать ИИ из-за
Экс-супруг Меган Маркл женился на богатой
После анонса в корпусах смартфонов Google Pixel 3
«Развёл тоску на сцене»: Новую программу Баскова
Учёные: Головные боли после сна указывают на
Оуэн Уилсон в третий раз стал отцом
Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36
«ВКонтакте» запущено приложение для проверки
Возрождённый Ford Bronco получит механическую
Анна Седокова спрятала лицо под маской
«Превосходное чувство юмора»: Сергей Жуков в
“Вепрь-Next” компании ГАЗ продают за 2 890 000
Ольга Серябкина снялась в нижнем белье для
На побережье Южной Каролины найдены обломки НЛО
Xiaomi представила устройство Delmar Wireless
Загрязненный воздух может привести к раку ротовой
Просмотреть все новости