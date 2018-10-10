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Валерий Блюменкранц вылетел из конкурса «Человек года»

Последние несколько дней участник телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц мечтал покинуть Остров любви, дабы решить вопрос с разводом, повидаться с дочерью, а также попробовать свои силы в конкурсе «Человек года».

И ведущие пошли ему на уступки, поэтому в реальном времени мужчина уже находится на Поляне и в это воскресенье соревновался за право пройти в основной этап соревнования.

Валерий Блюменкранц вылетел из конкурса «Человек года»

Как стало известно несколько часов назад, в последнем отборочном туре коллектив проголосовал за Виктора Литвинова, Оксану Ряску и Алиану Устиненко, а вот Татьяна Мусульбес, Милена Беезбородова и Валерий Блюменкранц выбыли из конкурса навсегда.

Также сообщается, что поражение очень расстроило молодого отца и он начал всерьез задумываться о том, чтобы покинуть реалити-шоу, так как возвращался лишь для спасения семьи и победы в «Человеке года». В итоге и первую, и вторую миссию участник провалил.

Теперь надежды на получение бесплатного жилья в столице у Валеры развеялись и его нахождение в периметре потеряло всякий смысл, поэтому вполне возможно, что в ближайшее голосование он уйдет за ворота.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:25

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