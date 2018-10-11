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Ученые: Сатурн и Энцелад “поют космические песни” дуэтом

Во время своей миссии Cassini собрал много информации, внимательно изученной астрономами. Они выяснили, что Сатурн и Энцелад “поют космические песни” дуэтом, опубликовав записи необычной музыки в сетях.
Ученые: Сатурн и Энцелад “поют космические песни” дуэтом

Когда аппарат пролетал между этими небесными телами, он зафиксировал колебания плазмы Сатурна в сторону его спутника. Ученые после анализа показаний датчиков сделали выводы, что таким образом звук проходит через космическое пространство.



Они перенесли его на аудиофайл, заметив, что луна охотно “подпевает” планете пока ее колебания возвращаются назад. Эти процессы передают энергию плазме Энцелада, а пользователи были поражены красивым звучанием дуэта двух объектов.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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